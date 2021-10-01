Кальяри - Сампдория 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
17 Октября 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Сампдория, которое состоится 17 октября 2021 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 2
|07.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 0
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|05.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 1
|02.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|4 : 3
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 0
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 0
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|4 : 1
|09.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 2
|19.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1