Свернуть список

Кальяри - Сампдория 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
17 Октября 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия)
КальяриСампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Сампдория, которое состоится 17 октября 2021 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Вальтер Маццарри
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
07.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Сампдория2 : 2Кальяри
07.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Кальяри2 : 0Сампдория
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Сампдория3 : 0Кальяри
05.12.2019 Кубок Италии 4-й раунд Кальяри2 : 1Сампдория
02.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Кальяри4 : 3Сампдория
24.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Сампдория1 : 0Кальяри
26.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Кальяри0 : 0Сампдория
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Сампдория4 : 1Кальяри
09.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Кальяри2 : 2Сампдория
19.02.2017 Италия - Серия А Тур 25 Сампдория1 : 1Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close