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Дженоа - Сассуоло 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
ДженоаСассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сассуоло, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
09.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Дженоа1 : 2Сассуоло
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Сассуоло2 : 1Дженоа
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Сассуоло5 : 0Дженоа
05.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Дженоа2 : 1Сассуоло
03.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Дженоа1 : 1Сассуоло
02.09.2018 Италия - Серия А Тур 3 Сассуоло5 : 3Дженоа
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Дженоа1 : 0Сассуоло
20.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло0 : 0Дженоа
05.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Дженоа0 : 1Сассуоло
18.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Сассуоло2 : 0Дженоа

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