Дженоа - Сассуоло 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сассуоло, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 2
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|5 : 0
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|5 : 3
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 0
|20.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 0
|05.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 1
|18.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 0