Эмполи - Аталанта 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Марко Серра (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Аталанта, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|15.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|3 : 2
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
|20.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|07.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|24.09.2015
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 1
|26.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|30.11.2014
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 0
|16.03.2008
|Италия - Серия А
|Тур 28
|4 : 1
|28.10.2007
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 1