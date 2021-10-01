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Эмполи - Аталанта 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Марко Серра (Италия)
ЭмполиАталанта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Аталанта, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
15.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта0 : 0Эмполи
25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Эмполи3 : 2Аталанта
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Эмполи0 : 1Аталанта
20.12.2016 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта2 : 1Эмполи
07.02.2016 Италия - Серия А Тур 24 Аталанта0 : 0Эмполи
24.09.2015 Италия - Серия А Тур 5 Эмполи0 : 1Аталанта
26.04.2015 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта2 : 2Эмполи
30.11.2014 Италия - Серия А Тур 13 Эмполи0 : 0Аталанта
16.03.2008 Италия - Серия А Тур 28 Аталанта4 : 1Эмполи
28.10.2007 Италия - Серия А Тур 9 Эмполи0 : 1Аталанта

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