Венеция - Фиорентина 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
18 Октября 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Фиорентина, которое состоится 18 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Винченцо Итальяно