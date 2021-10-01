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Боруссия М - Штутгарт 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
16 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
Боруссия МШтутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Штутгарт, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Боруссия М1 : 2Штутгарт
03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Штутгарт1 : 2Боруссия М
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Штутгарт2 : 2Боруссия М
27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 Штутгарт1 : 0Боруссия М
09.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М3 : 0Штутгарт
11.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Штутгарт1 : 0Боруссия М
19.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия М2 : 0Штутгарт
25.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М2 : 0Штутгарт
02.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия М4 : 0Штутгарт
26.09.2015 Германия - Бундеслига Тур 7 Штутгарт1 : 3Боруссия М

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