Боруссия М - Штутгарт 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
16 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Штутгарт, которое состоится 16 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 2
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 2
|27.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 0
|09.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 0
|11.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 0
|19.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 0
|25.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|02.03.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|4 : 0
|26.09.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 3