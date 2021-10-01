Гройтер Фюрт - Бохум 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Бохум, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Штефан Лайтль
|Томас Райс
История личных встреч
|06.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|1 : 2
|07.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|0 : 2
|21.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 33
|2 : 2
|07.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|3 : 1
|14.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|3 : 2
|02.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|2 : 2
|20.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|1 : 1
|16.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|1 : 0
|05.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1