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Гройтер Фюрт - Бохум 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
Гройтер ФюртГерта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Бохум, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Германия Штефан Лайтль
Германия Томас Райс
История личных встреч
06.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Гройтер Фюрт1 : 2Бохум
07.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Бохум0 : 2Гройтер Фюрт
21.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Бохум2 : 2Гройтер Фюрт
07.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Гройтер Фюрт3 : 1Бохум
14.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Бохум3 : 2Гройтер Фюрт
02.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Гройтер Фюрт2 : 2Бохум
20.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Гройтер Фюрт1 : 1Бохум
18.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Бохум1 : 1Гройтер Фюрт
16.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Бохум1 : 0Гройтер Фюрт
05.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Гройтер Фюрт2 : 1Бохум

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