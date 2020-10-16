Айнтрахт - Герта 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Герта, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Паль Дардаи
История личных встреч
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 1
|25.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 4
|06.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 2
|27.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 0
|08.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 3
|03.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 2
|25.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 0
|24.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|3 : 3