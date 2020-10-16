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Айнтрахт - Герта 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
АйнтрахтГерта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Герта, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Герта
Берлин
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Венгрия Паль Дардаи
История личных встреч
30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Айнтрахт Ф3 : 1Герта
25.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Герта1 : 3Айнтрахт Ф
13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Герта1 : 4Айнтрахт Ф
06.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Айнтрахт Ф2 : 2Герта
27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 Айнтрахт Ф0 : 0Герта
08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Герта1 : 0Айнтрахт Ф
21.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Айнтрахт Ф0 : 3Герта
03.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Герта1 : 2Айнтрахт Ф
25.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 Герта2 : 0Айнтрахт Ф
24.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 5 Айнтрахт Ф3 : 3Герта

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