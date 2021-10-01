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Фрайбург - РБ Лейпциг 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
ФрайбургЛейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - РБ Лейпциг, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
США Джесси Марш
История личных встреч
06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Фрайбург0 : 3РБ Лейпциг
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 РБ Лейпциг3 : 0Фрайбург
16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 РБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг
27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 РБ Лейпциг2 : 1Фрайбург
08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Фрайбург3 : 0РБ Лейпциг
20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг
27.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 РБ Лейпциг4 : 1Фрайбург
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 РБ Лейпциг4 : 0Фрайбург
25.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 12 Фрайбург1 : 4РБ Лейпциг

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