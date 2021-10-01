Фрайбург - РБ Лейпциг 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - РБ Лейпциг, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Джесси Марш
История личных встреч
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 3
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|3 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 1
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 1
|27.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|08.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 1
|27.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|4 : 1
|15.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|4 : 0
|25.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 4