Унион - Вольфсбург 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вольфсбург, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Марк ван Боммел
История личных встреч
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 2
|01.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 2
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 0