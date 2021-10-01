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Унион - Вольфсбург 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
УнионВольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вольфсбург, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Нидерланды Марк ван Боммел
История личных встреч
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Вольфсбург3 : 0Унион
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Унион2 : 2Вольфсбург
01.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Унион2 : 2Вольфсбург
06.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Вольфсбург1 : 0Унион

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