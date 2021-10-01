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Боруссия Д - Майнц 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
БаварияМайнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Майнц, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
16.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Майнц1 : 3Боруссия Д
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д1 : 1Майнц
17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия Д0 : 2Майнц
11.01.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Боруссия Д0 : 2Майнц
14.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Майнц0 : 4Боруссия Д
13.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия Д2 : 1Майнц
24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Майнц1 : 2Боруссия Д
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Боруссия Д1 : 2Майнц
12.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Майнц0 : 2Боруссия Д
29.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 18 Майнц1 : 1Боруссия Д

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