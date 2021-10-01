Боруссия Д - Майнц 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
16 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Майнц, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Марко Розе
|Бо Свенссон
История личных встреч
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 3
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 2
|11.01.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 4
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|24.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 2
|12.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 2
|29.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 1