Свернуть список

Байер - Бавария 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
БайерБавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бавария, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
20.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария2 : 0Байер
19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Байер1 : 2Бавария
04.07.2020 Кубок Германии Финал Байер2 : 4Бавария
06.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Байер2 : 4Бавария
30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Бавария1 : 2Байер
02.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер3 : 1Бавария
15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария3 : 1Байер
17.04.2018 Кубок Германии 1/2 финала Байер2 : 6Бавария
12.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Байер1 : 3Бавария
18.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Бавария3 : 1Байер

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close