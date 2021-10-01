Байер - Бавария 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бавария, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|04.07.2020
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 4
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|3 : 1
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
|17.04.2018
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 6
|12.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 3
|18.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 1