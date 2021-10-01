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Аугсбург - Арминия 17 Октября прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
17 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
АугсбургАрминия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Арминия, которое состоится 17 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
Германия Франк Крамер
История личных встреч
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург0 : 0Арминия
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Арминия0 : 1Аугсбург

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