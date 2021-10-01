Аугсбург - Арминия 17 Октября прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
17 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Арминия, которое состоится 17 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Франк Крамер
История личных встреч
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 1