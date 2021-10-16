Клермон - Лилль 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
16 Октября 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лилль, которое состоится 16 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Жослен Гурвеннек