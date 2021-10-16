Лион - Монако 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
16 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монако, которое состоится 16 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
Главные тренеры
|Петер Бош
|Нико Ковач
История личных встреч
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 3
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|4 : 1
|09.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 3
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 0
|16.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 0
|04.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 2
|24.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 3
|13.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 2
|23.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 2