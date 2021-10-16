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Лион - Монако 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
16 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
ЛионМонако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монако, которое состоится 16 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
02.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 35 Монако2 : 3Лион
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 2Монако
25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион4 : 1Монако
09.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако0 : 3Лион
24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Монако2 : 0Лион
16.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион3 : 0Монако
04.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Монако3 : 2Лион
24.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Монако2 : 3Лион
13.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Лион3 : 2Монако
23.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 34 Лион1 : 2Монако

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