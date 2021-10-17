Труа - Ницца 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
17 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ницца, которое состоится 17 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Лоран Батлес
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 2
|11.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 2
|05.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 1
|15.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|3 : 3
|28.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|3 : 1
|08.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|10.02.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 0
|16.09.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 0