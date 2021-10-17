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Труа - Ницца 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
17 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
ТруаНицца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ницца, которое состоится 17 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Лоран Батлес
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
01.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 Труа0 : 2Ницца
11.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Ницца1 : 2Труа
05.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 29 Ницца2 : 1Труа
15.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 2 Труа3 : 3Ницца
28.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 34 Ницца3 : 1Труа
08.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 16 Труа1 : 1Ницца
10.02.2007 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца3 : 0Труа
16.09.2006 Франция - Лига 1 Тур 6 Труа2 : 0Ницца

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