Монпелье - Ланс 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
17 Октября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ланс, которое состоится 17 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Оливье Далль'Оглио
|Франк Эз
История личных встреч
|30.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 3
|10.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
|13.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 3
|19.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 4
|07.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 0
|20.01.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|12.09.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0