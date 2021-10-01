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Монпелье - Ланс 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
17 Октября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
МонпельеЛанс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ланс, которое состоится 17 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Франк Эз
История личных встреч
30.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Монпелье1 : 2Ланс
12.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Ланс2 : 3Монпелье
10.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 36 Ланс0 : 1Монпелье
13.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 18 Монпелье3 : 3Ланс
19.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье1 : 4Ланс
07.11.2010 Франция - Лига 1 Тур 12 Ланс2 : 0Монпелье
20.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 21 Ланс0 : 1Монпелье
12.09.2009 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье1 : 0Ланс

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