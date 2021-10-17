Свернуть список

Брест - Реймс 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
БрестРеймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Реймс, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Испания Оскар Гарсия
История личных встреч
24.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 21 Реймс1 : 0Брест
13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Брест2 : 1Реймс
07.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Реймс1 : 0Брест
24.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Брест1 : 0Реймс
05.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 24 Брест0 : 0Реймс
11.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 6 Реймс0 : 1Брест
27.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 27 Реймс1 : 1Брест
26.09.2016 Франция - Лига 2 Тур 9 Брест2 : 1Реймс
13.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 32 Брест0 : 2Реймс
24.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 14 Реймс0 : 0Брест

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close