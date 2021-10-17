Брест - Реймс 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Реймс, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Реймс
Реймс
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Оскар Гарсия
История личных встреч
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|24.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|05.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 24
|0 : 0
|11.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 6
|0 : 1
|27.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 27
|1 : 1
|26.09.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 9
|2 : 1
|13.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 2
|24.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 0