Бордо - Нант 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Нант, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бордо
Бордо
Нант
Нант
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|08.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|3 : 0
|21.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 0
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|03.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 0
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 0
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 0
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 1
|15.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1
|16.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 1
|28.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0