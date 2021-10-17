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Бордо - Нант 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
БордоНант

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Нант, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
Нант
Нант
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
08.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 36 Нант3 : 0Бордо
21.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Бордо0 : 0Нант
26.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Нант0 : 1Бордо
03.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Бордо2 : 0Нант
24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Нант1 : 0Бордо
07.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 9 Бордо3 : 0Нант
20.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Нант0 : 1Бордо
15.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Бордо1 : 1Нант
16.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 33 Нант0 : 1Бордо
28.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Бордо1 : 0Нант

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