Метц - Ренн 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ренн, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Фредерик Антонетти
|Бруно Женезио
История личных встреч
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 3
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 0
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 1
|14.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 2
|09.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|04.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|30.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 0
|07.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|18.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 0
|26.01.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1