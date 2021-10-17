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Метц - Ренн 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
17 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
МетцРенн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ренн, которое состоится 17 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Фредерик Антонетти
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
20.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 30 Метц1 : 3Ренн
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Ренн1 : 0Метц
04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Метц0 : 1Ренн
14.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Ренн1 : 2Метц
09.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Метц1 : 1Ренн
04.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Метц1 : 1Ренн
30.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 11 Ренн1 : 0Метц
07.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 28 Ренн1 : 0Метц
18.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 10 Метц0 : 0Ренн
26.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 23 Метц1 : 1Ренн

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