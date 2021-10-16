ПСВ - Зволле 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
16 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 9-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ - Зволле, которое состоится 16 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
ПЕК Зволле
Зволле
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Арт Лангелер
История личных встреч
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|4 : 2
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|0 : 3
|21.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|4 : 1
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|0 : 4
|04.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|4 : 0
|25.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 2
|03.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|4 : 0
|19.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|0 : 1
|14.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|4 : 1
|20.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 4