Свернуть список

ПСВ - Зволле 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
16 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 9-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды)
ПСВПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ - Зволле, которое состоится 16 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
ПЕК Зволле
Зволле
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Нидерланды Арт Лангелер
История личных встреч
13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 ПСВ Эйндховен4 : 2ПЕК Зволле
18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 ПЕК Зволле0 : 3ПСВ Эйндховен
21.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен4 : 1ПЕК Зволле
29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 ПЕК Зволле0 : 4ПСВ Эйндховен
04.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 ПСВ Эйндховен4 : 0ПЕК Зволле
25.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 ПЕК Зволле1 : 2ПСВ Эйндховен
03.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 ПСВ Эйндховен4 : 0ПЕК Зволле
19.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 ПЕК Зволле0 : 1ПСВ Эйндховен
14.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 ПСВ Эйндховен4 : 1ПЕК Зволле
20.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 ПЕК Зволле0 : 4ПСВ Эйндховен

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close