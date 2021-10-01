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Бешикташ - Спортинг 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
19 Октября 2021, Вторник. 19:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
БешикташСпортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Спортинг, которое состоится 19 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
10.12.2015 Лига Европы Группа H. Тур 6 Спортинг3 : 1Бешикташ
01.10.2015 Лига Европы Группа H. Тур 2 Бешикташ1 : 1Спортинг

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