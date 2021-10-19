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ПСЖ - Лейпциг 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
19 Октября 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
ПСЖЛейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лейпциг, которое состоится 19 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
США Джесси Марш
История личных встреч
24.11.2020 Лига чемпионов Группа H. Тур 4 ПСЖ1 : 0РБ Лейпциг
04.11.2020 Лига чемпионов Группа H. Тур 3 РБ Лейпциг2 : 1ПСЖ
18.08.2020 Лига чемпионов 1/2 финала РБ Лейпциг0 : 3ПСЖ

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