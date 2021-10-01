Аякс - Боруссия Д 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
19 Октября 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Боруссия Д, которое состоится 19 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Марко Розе
История личных встреч
|21.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 5
|1 : 4
|18.09.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|1 : 0