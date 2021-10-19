Интер - Шериф 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 Октября 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Шериф, которое состоится 19 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Юрий Николаевич Вернидуб