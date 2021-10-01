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Бенфика - Бавария 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
20 Октября 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
БенфикаБавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Бавария, которое состоится 20 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
27.11.2018 Лига чемпионов Группа E. Тур 5 Бавария5 : 1Бенфика
19.09.2018 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Бенфика0 : 2Бавария
13.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала Бенфика2 : 2Бавария
05.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала Бавария1 : 0Бенфика
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Бавария». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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