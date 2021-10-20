Янг Бойз - Вильярреал 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
20 Октября 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Вильярреал, которое состоится 20 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Швейцария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Давид Вагнер
|Унаи Эмери