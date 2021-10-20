Манчестер Юнайтед - Аталанта 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
20 Октября 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Аталанта, которое состоится 20 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
|Уле-Гуннар Сульшер
|Джан Пьеро Гасперини
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.