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Челси - Мальмё 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
20 Октября 2021, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
ЧелсиМальмё

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Мальмё, которое состоится 20 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Дания Йон-Даль Томассон
История личных встреч
21.02.2019 Лига Европы 1/16 финала Челси3 : 0Мальмё
14.02.2019 Лига Европы 1/16 финала Мальмё1 : 2Челси

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