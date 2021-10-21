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Будё-Глимт - Рома 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
21 Октября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й тур
ЯблонецRoma

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Рома, которое состоится 21 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Норвегия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Португалия Жозе Моуринью

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