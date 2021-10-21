Копенгаген - ПАОК 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
21 Октября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - ПАОК, которое состоится 21 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Рэзван Луческу