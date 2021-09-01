ЦСКА София - Заря 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
21 Октября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА София - Заря, которое состоится 21 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Болгария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА С
София, Болгария
Заря
Луганск, Украина
Главные тренеры
|Стойчо Младенов
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|15.08.2019
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 0
|08.08.2019
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1