Слован - Линкольн 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Народны (Тегельне Поле) (Братислава, Словакия), вместимость: 29935
21 Октября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован - Линкольн, которое состоится 21 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Словакия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Майкл Макэлви
История личных встреч
|10.08.2021
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1
|05.08.2021
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 3