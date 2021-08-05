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Слован - Линкольн 21 Октября прямая трансляция

Стадион: Народны (Тегельне Поле) (Братислава, Словакия), вместимость: 29935
21 Октября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й тур
СлованЛинкольн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован - Линкольн, которое состоится 21 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Словакия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Англия Майкл Макэлви
История личных встреч
10.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Слован Бр1 : 1Линкольн
05.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Линкольн1 : 3Слован Бр

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