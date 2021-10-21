Фенербахче - Антверпен 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
21 Октября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Антверпен, которое состоится 21 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Брайан Приске Педерсен