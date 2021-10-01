Лацио - Марсель 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
21 Октября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Марсель, которое состоится 21 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|08.11.2018
|Лига Европы
|Группа H. Тур 4
|2 : 1
|25.10.2018
|Лига Европы
|Группа H. Тур 3
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Лацио» — «Легия». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.