Лудогорец - Брага 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
21 Октября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Кристо Тохвер (Эстония)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Брага, которое состоится 21 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Болгария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
|Станислав Генчев
|Карлуш Карвальял
|Жоао Марио Феррейра Оливейра
История личных встреч
|02.11.2017
|Лига Европы
|Группа C. Тур 4
|1 : 1
|19.10.2017
|Лига Европы
|Группа C. Тур 3
|0 : 2