Спарта - Лион 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854
21 Октября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Лион, которое состоится 21 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
|Павел Врба
|Петер Бош
История личных встреч
|22.11.2012
|Лига Европы
|Группа I. Тур 5
|1 : 1
|20.09.2012
|Лига Европы
|Группа I. Тур 1
|2 : 1