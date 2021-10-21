Наполи - Легия 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
21 Октября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Легия, которое состоится 21 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Чеслав Михневич
История личных встреч
|10.12.2015
|Лига Европы
|Группа D. Тур 6
|5 : 2
|01.10.2015
|Лига Европы
|Группа D. Тур 2
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Наполи» — «Легия». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.