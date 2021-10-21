Айнтрахт - Олимпиакос 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
21 Октября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Олимпиакос, которое состоится 21 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Педру Мартинш