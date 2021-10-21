Вест Хэм - Генк 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
21 Октября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Генк, которое состоится 21 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Джон ван ден Бром