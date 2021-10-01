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Динамо Москва - Химки 22 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
22 Октября 2021, Пятница. 19:00 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Динамо МХимки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Химки, которое состоится 22 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
24.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Динамо М0 : 1Химки
28.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Химки1 : 0Динамо М
02.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Химки2 : 0Динамо М
12.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 31 Динамо М0 : 0Химки
12.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 13 Химки0 : 0Динамо М
31.10.2012 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 1Химки
02.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки0 : 2Динамо М
21.03.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М3 : 2Химки
02.08.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки1 : 1Динамо М
23.03.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М2 : 0Химки
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Динамо» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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