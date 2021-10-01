Динамо Москва - Химки 22 Октября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
22 Октября 2021, Пятница. 19:00 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Химки, которое состоится 22 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
|24.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|0 : 1
|28.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 0
|02.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 31
|0 : 0
|12.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 13
|0 : 0
|31.10.2012
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 1
|02.08.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 2
|21.03.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|3 : 2
|02.08.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 1
|23.03.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Динамо» — «Химки». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.