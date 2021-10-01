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Металлист 1925 - Ингулец 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
22 Октября 2021, Пятница. 19:30 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
МеталлистИнгулец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Ингулец, которое состоится 22 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
03.11.2019 Украина - Первая лига Тур 16 Ингулец1 : 1Металлист 1925
27.08.2019 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Ингулец2 : 0Металлист 1925
27.07.2019 Украина - Первая лига Тур 1 Металлист 19251 : 0Ингулец
19.05.2019 Украина - Первая лига Тур 23 Металлист 19251 : 1Ингулец
08.09.2018 Украина - Первая лига Тур 8 Ингулец1 : 0Металлист 1925

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