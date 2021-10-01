Металлист 1925 - Ингулец 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
22 Октября 2021, Пятница. 19:30 МСК. Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Ингулец, которое состоится 22 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Валерий Сергеевич Кривенцов
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
|03.11.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 16
|1 : 1
|27.08.2019
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|2 : 0
|27.07.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 1
|1 : 0
|19.05.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 23
|1 : 1
|08.09.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 8
|1 : 0