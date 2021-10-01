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Арсенал - Астон Вилла 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
22 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
АрсеналАстон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 22 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Дин Смит
История личных встреч
06.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Астон Вилла1 : 0Арсенал
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Арсенал0 : 3Астон Вилла
21.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Астон Вилла1 : 0Арсенал
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал3 : 2Астон Вилла
15.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал4 : 0Астон Вилла
13.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 16 Астон Вилла0 : 2Арсенал
30.05.2015 Кубок Англии Финал Арсенал4 : 0Астон Вилла
01.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 23 Арсенал5 : 0Астон Вилла
20.09.2014 Англия - Премьер-лига Тур 5 Астон Вилла0 : 3Арсенал
14.01.2014 Англия - Премьер-лига Тур 21 Астон Вилла1 : 2Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура АПЛ: «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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