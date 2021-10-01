Арсенал - Астон Вилла 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
22 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 22 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Микель Артета
|Дин Смит
История личных встреч
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 3
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|4 : 0
|13.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|30.05.2015
|Кубок Англии
|Финал
|4 : 0
|01.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|5 : 0
|20.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 3
|14.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура АПЛ: «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.