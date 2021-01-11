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Сампдория - Специя 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
22 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
СампдорияСпеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Специя, которое состоится 22 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Сампдория2 : 2Специя
11.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Специя2 : 1Сампдория

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