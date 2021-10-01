Торино - Дженоа 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
22 Октября 2021, Пятница. 19:30 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Дженоа, которое состоится 22 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 0
|04.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|16.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|09.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 2
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 1