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Торино - Дженоа 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
22 Октября 2021, Пятница. 19:30 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия)
ТориноДженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Дженоа, которое состоится 22 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
13.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Торино0 : 0Дженоа
04.11.2020 Италия - Серия А Тур 3 Дженоа1 : 2Торино
16.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Торино3 : 0Дженоа
09.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Торино1 : 1 5 : 3Дженоа
30.11.2019 Италия - Серия А Тур 14 Дженоа0 : 1Торино
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Дженоа0 : 1Торино
02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Торино2 : 1Дженоа
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Дженоа1 : 2Торино
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Торино0 : 0Дженоа
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Дженоа2 : 1Торино

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