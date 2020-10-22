Майнц - Аугсбург 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
22 Октября 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Аугсбург, которое состоится 22 октября 2021 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Маркус Вайнцирль
История личных встреч
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|3 : 1
|14.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|3 : 0
|30.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|22.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 0
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 3
|10.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0