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Майнц - Аугсбург 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
22 Октября 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 9-й тур
МайнцАугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Аугсбург, которое состоится 22 октября 2021 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Маркус Вайнцирль
История личных встреч
28.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц0 : 1Аугсбург
31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Аугсбург3 : 1Майнц
14.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц0 : 1Аугсбург
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Аугсбург2 : 1Майнц
03.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Аугсбург3 : 0Майнц
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Аугсбург3 : 2 ДВМайнц
15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Майнц2 : 1Аугсбург
22.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург2 : 0Майнц
02.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Майнц1 : 3Аугсбург
10.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 20 Майнц2 : 0Аугсбург

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