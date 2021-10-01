Сент-Этьен - Анже 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
22 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Анже, которое состоится 22 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Анже
Анже
Главные тренеры
|Клод Пюэль
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|13.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 1
|11.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 0
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|4 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 1
|04.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|4 : 3
|17.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 1
|10.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 1
|27.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 2
|05.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 0