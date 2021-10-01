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Зенит - Спартак Москва 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
ЗенитСпартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак Москва, которое состоится 24 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Португалия Руй Витория
История личных встреч
16.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 1Спартак М
03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Спартак М1 : 1Зенит
19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Зенит2 : 1Спартак М
01.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит1 : 0Спартак М
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М0 : 1Зенит
17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Спартак М1 : 1Зенит
25.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 2 Зенит0 : 3Спартак М
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит0 : 0Спартак М
27.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Спартак М3 : 1Зенит
06.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Зенит5 : 1Спартак М

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