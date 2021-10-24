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Уфа - Рубин 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
24 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
УфаРубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Рубин, которое состоится 24 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
14.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Уфа0 : 3Рубин
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Рубин3 : 0Уфа
01.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Уфа0 : 0Рубин
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Рубин0 : 0Уфа
24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Рубин1 : 1Уфа
20.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Уфа0 : 0Рубин
07.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Рубин0 : 0Уфа
30.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Уфа2 : 1Рубин
07.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Рубин2 : 1Уфа
05.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа2 : 3Рубин

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