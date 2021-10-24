Уфа - Рубин 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
24 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Рубин, которое состоится 24 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
|14.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 3
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|3 : 0
|01.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 0
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 0
|24.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 1
|20.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 0
|07.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 0
|30.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 1
|07.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|05.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|2 : 3