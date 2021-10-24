Ахмат - Урал 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Урал, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|24.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|27.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|08.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|21.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|3 : 0
|11.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 1
|25.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 1
|30.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 0
|22.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 0
|29.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|5 : 2
|30.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 4