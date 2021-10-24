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Ахмат - Урал 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
24 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
АхматУрал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Урал, которое состоится 24 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
24.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал1 : 1Ахмат
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ахмат2 : 0Урал
08.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат0 : 0Урал
21.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Урал3 : 0Ахмат
11.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат1 : 1Урал
25.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Урал2 : 1Ахмат
30.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ахмат0 : 0Урал
22.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 0Ахмат
29.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Ахмат5 : 2Урал
30.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Урал1 : 4Ахмат

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