Локомотив - Сочи 25 Октября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
25 Октября 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Сочи, которое состоится 25 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Маркус Гисдоль
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|07.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 3
|14.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|3 : 1
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|2 : 1
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 0
|14.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 1