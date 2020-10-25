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Понедельник 25 октября

19:00  ru Локомотив - Сочи 22:00  ru Хетафе - Сельта
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Локомотив - Сочи 25 Октября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
25 Октября 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 12-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
ЛокомотивДинамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Сочи, которое состоится 25 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Германия Маркус Гисдоль
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
07.04.2021 Кубок России 1/4 финала Сочи1 : 3Локомотив М
14.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Локомотив М3 : 1Сочи
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Сочи2 : 1Локомотив М
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Локомотив М0 : 0Сочи
14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Сочи0 : 1Локомотив М

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